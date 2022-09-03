 فيديو.. عصابة سطو تضم أجانب ترتكب سلسلة جرائم في السعودية - بوابة الشروق
السبت 3 سبتمبر 2022 1:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. عصابة سطو تضم أجانب ترتكب سلسلة جرائم في السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد علاء
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 12:18 م | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 12:18 م

أعلنت الشرطة السعودية، القبض على 8 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو، كاشفة عن جنسياتهم.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان، إن شرطة منطقة الرياض قبضت على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية البوركينية، وعاملة منزلية مخالفة لنظام الإقامة متغيبة عن العمل من الجنسية البورندية، ومواطنة.

وأضاف البيان أن هذه العناصر ارتكبت جرائم جنائية تمثلت في سطو الرجال على المنازل وسلب ما تحويه من مجوهرات وأجهزة إلكترونية ومقتنيات (تم استرداد جزء منها)، فيما تمثل دور الامرأتين في تصريف المسروقات عبر منافذ البيع.

وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك