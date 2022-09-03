أعلنت الشرطة السعودية، القبض على 8 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو، كاشفة عن جنسياتهم.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان، إن شرطة منطقة الرياض قبضت على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية البوركينية، وعاملة منزلية مخالفة لنظام الإقامة متغيبة عن العمل من الجنسية البورندية، ومواطنة.

وأضاف البيان أن هذه العناصر ارتكبت جرائم جنائية تمثلت في سطو الرجال على المنازل وسلب ما تحويه من مجوهرات وأجهزة إلكترونية ومقتنيات (تم استرداد جزء منها)، فيما تمثل دور الامرأتين في تصريف المسروقات عبر منافذ البيع.

وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.