علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، على عودة سيف الزعابي سفير الإمارات إلى إيران لممارسة عمله، وقال إن عودة الزعابي تهدف "لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإيران".

وأضاف الأكاديمي، عبر حسابه على تويتر: "عاد سيف الزعابي سفير الإمارات إلى طهران لممارسة عمله وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإيران".

وتابع: "يذهب السفير إلى عاصمة صعبة في مهمة دبلوماسية أصعب، والمطلوب من إيران أن تحسن استقباله وتيسر مهمته وترد على تحية الإمارات بأحسن منها وتظهر رغبة حسن الجوار بالأفعال والأقوال".

يذكر أن الإمارات أعلنت، في أغسطس الماضي، عودة سفيرها إلى إيران، لاستئناف مهام منصبه خلال الأيام المقبلة، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وأفاد بيان الخارجية الإماراتية أنه القرار يأتي "تماشيًا مع جهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكجزء من قرار سابق بزيادة التمثيل الدبلوماسي إلى رتبة سفير".

وفي 26 يوليو، جرت مكالمة هاتفية بين الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تم خلالها الاتفاق على أن يستأنف السفير الإماراتي لدى طهران مهامه خلال الأيام المقبلة، حسب البيان.

وخفضت دولة الإمارات مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال، في يناير 2022، تزامنًا مع توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، بعد أن أعدمت الرياض 47 شخصًا، بينهم رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.