أسامة ربيع: إنشاء أول مارينا لليخوت تعمل بالطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بالإسماعيلية

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن الهيئة كانت حريصة على الوقوف على احتياجات أصحاب اليخوت، موضحًا أنها تعمل الآن على تطوير مارينا الإسماعيلية ومارينا بورسعيد، بعد تصديق الرئيس السيسي.وأشار إلى أن «مارينا بورسعيد بعد التطوير تستوعب 75 يختًا، والإسماعيلية 65 يختًا بدلًا من 12»، قائلًا إن الهيئة تعمل الآن على إنشاء مارينا جديدة في الإسماعيلية، تعد الأولى في الشرق الأوسط تعمل بالطاقة المتجددة، وتستوعب 70 يختًا.ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن مخطط التطوير يشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة المرافق، متابعًا: «نضيف خدمة التزود بالوقود والمياه والكهرباء والإنترنت وخدمة الصيانة السريعة، علاوة على التطوير في مرسى اليخوت نفسه».وأوضح أن التطوير في مرسى اليخوت يشمل إنشاء فندق وأماكن للجيم والساونا، والأمور التي يحبها سياح اليخوت، لافتًا إلى أن إتاحة خدمات التزود بالوقود والإنترنت زادت من عدد اليخوت بنسبة 55%.وذكر أن صاحب اليخت عندما يرسو في ميناء ما، فإنه يسعى للنزول إلى البر والاستمتاع بالخدمات المقدمة، معقبًا: «هؤلاء السياح متطلعون لمصر وجوها المناسب وموقعها الجغرافي، وبعد الانتهاء سيتم اجتذاب عدد كبير من اليخوت في الساحل».