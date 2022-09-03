دراسة: فصيلة الدم مرتبطة بالإصابة بالجلطات والفصيلة A الأعلى عرضة للإصابة

يحتاج الأشخاص لمعرفة فصيلة الدم الخاصة بهم لتحديد التصرف الأمثل حال الحاجة لنقل الدم، ولكن دراسة أمريكية تجعل سببا آخر لتذكر فصيلة الدم للوقاية من الجلطات إذ تفيد باحتمالية عالية نسبيا لإصابة أصحاب الفصيلة A بالجلطات المبكرة، بينما أصحاب الفصيلة "أو" الأقل عرضة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريق من جامعة ميريلاند الأمريكية أجروا تحليلا لـ48 دراسة طبية شملت 7 آلاف من مصابي الجلطات و600 ألف شخص غير مصابين.

وتبين للفريق أن أصحاب الفصيل ا أكثر عرضة للإصابة قبل بلوغ الـ 60 بـ 16% بينما أصحاب الفصيلة "O" أقل عرضة للإصابة من المتوسط بـ 13% بينما يبقي أصحاب الفصيلتين باء واب، في المنتصف من حيث احتمال الإصابة.

وأكد فريق الدراسة، أن احتمالية الإصابة بالجلطات بسبب فصيلة الدم تبلغ حالة في كل 16 حالة ما يدعو لعدم القلق ولكن يتطلب من الأشخاص الأكثر عرضة لكثرة المتابعة من أجل الوقاية.

ويذكر أن أصحاب الفصيلة O، يمثلون نصف سكان بريطانيا والولايات المتحدة بينما يمثل أصحاب الفصيلة A الثلث.

ويقول ستيفن كيتلي، أحد المشاركين بإعداد الدراسة أنه مرجح أن يكون أصحاب الفصيلة ا، لديهم اختلاف في عدد الصفائح الدموية وطبيعة الخلايا المشكلة للأوعية الدموية هي ما تزيد العرضة للإصابة.