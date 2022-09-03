قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، تناول ملف توطين صناعة السفن ومراكب الصيد، مشيرًا إلى أنه عرض على الرئيس انتهاء الهيئة من تصنيع يختين سياحيين، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أنه عرض على الرئيس السيسي إبرام شراكة مع القطاع الخاص لإنتاج ما بين 11 إلى 12 يختًا في العام، وتوزيعهم داخل مصر، موضحًا أن الرئيس وجه ببدء العمل على الملف وعرضه عليه بعد تنفيذ الدراسة الكاملة.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بتصنيع سفن صيد للصيادين الذين يصطادون في البحيرات، وخاصة بعد تطويرها ورفع كفاءتها، متابعًا: «قال لي مش عاوز الصيادين يشتغلوا بالمراكب الصغيرة، عاوز أنقلهم من حال لحال».

وأشار رئيس قناة السويس، إلى أنه تذكر جهود الدولة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودورها في تغيير حياة المواطنين، بعد توجيه الرئيس له، قائلًا إن الرئيس السيسي وجه بالعمل في ملف تصنيع مراكب الصيادين فورًا.

وفي سياق متصل، تحدث «ربيع» عن حادث جنوح ناقلة النفط «إيفينتي» يوم الأربعاء الماضية، مؤكدًا أن «الجاهزية» هي كلمة السر في التعامل مع الحادث، والنجاح في تعويم السفينة خلال 5 ساعات فقط.

ولفت إلى أن الهيئة تلفت بلاغًا في السابعة والربع مساء بشحط ناقلة النفط، مضيفًا: «القائمون على مركز المراقبة وجهوا أقرب قاطرتين للمركب ودعمناهم بـ3 آخرين، وخلال أقل من ساعة رافقت الناقلة 5 قاطرات للتعامل مع الموقف».

وأشاد بجاهزية العاملين بالهيئة والقدرة على التعامل بسرعة وحرفية، مختتمًا: «ناقلة النفط خرجت بعد 5 ساعات سليمة دون عطل أو ضرر نتيجة التعامل بحرفية، وأشكر العاملين على القاطرات الذين عملوا مع تلك المركب، بإنجاز سريع دون تعطل للمجرى الملاحي».

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، حيث اطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.