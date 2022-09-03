 الهند: مصرع وإصابة 28 شخصا إثر اصطدام شاحنة بحافلة تحمل عمال مهاجرين من نيبال - بوابة الشروق
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الهند: مصرع وإصابة 28 شخصا إثر اصطدام شاحنة بحافلة تحمل عمال مهاجرين من نيبال

أ ش أ
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 10:09 ص | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 10:09 ص

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 شخصا آخرون إثر اصطدام شاحنة بحافلة كانت تحمل عمال مهاجرين من نيبال في منطقة "بارابانكي" بولاية "أتر برديش" بشمال شرقي الهند.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم السبت، أن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة قادمة بسرعة عالية من الخلف بحافلة ذات طابقين كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إحدى الإطارات.

وقال بورنيندو سينج ضابط كبير بشرطة منطقة "بارابانكي" إن الحافلة كانت تحمل نحو 60 راكبا، مشيرا إلى مقتل 4 أشخاص فيما تم نقل 24 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف سينج أن باقي الركاب في حالة جيدة ويتم العمل على نقلهم إلى نيبال، بينما تجري الشرطة حاليا تحقيقا في الحادث.

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