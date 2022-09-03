بريطانيا تقر جرعة تنشيطية مضادة لمتحورات كورونا

أقرت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا استخدام جرعة تنشيطية معدلة من لقاح ضد كوفيد-19 من شركة فايزر.



وأقرت الوكالة ثاني لقاح "ثنائي التكافؤ" صنعته فايزر/ بيونتيك، ويستهدف متحورين من فيروس كورونا، للاستخدام في الفئة العمرية 12 عاما فأكثر.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الوكالة التنظيمية أكدت اليوم السبت، أن اللقاح استوفى معاييرها الخاصة بالسلامة والجودة والفعالية. كما نالت الجرعة التنشيطية الموافقة التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا.



ويستهدف اللقاح كلا من السلالة الأولى من فيروس كورونا ومتحور أوميكرون الذي ظهر في نهاية 2021، ويلي جرعة مماثلة من مودرنا التي تم الموافقة عليها في أغسطس الماضي.