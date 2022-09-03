مقتل 1570 شخصا بسبب فيضانات وزلازل في أفغانستان خلال شهرين

ذكر مسؤول تابع لحركة طالبان، أن 1570 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب حوالي 6 آلاف آخرين بسبب الفيضانات والزلازل، التي ضربت أفغانستان، خلال الشهرين الماضيين.

وقال سهيل شاهين، أحد المسؤولين البارزين لدى طالبان اليوم السبت، عبر تطبيق "واتساب"، إن الكوارث الطبيعية تسببت في أضرار للبنية التحتية والممتلكات تقدر بنحو ملياري دولار، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف أن فيضانات عارمة اجتاحت أكثر من 20 ولاية، وجرفت 635 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وألحقت أضرارا بشكل كامل أو جزئي بأكثر من 35 ألف منزل و4000 من الألواح الشمسية.

وفي فعالية لجمع التبرعات، عقد أمس الأول الخميس في كابول، دعا وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى مساعدات دولية وطلب تمويلا لمساعدة النازحين.

وتؤدي الكوارث إلى تفاقم الوضع السيء بالفعل في البلاد، حيث ذكرت الأمم المتحدة أن حوالي 23 مليون شخص أو نصف سكان البلاد، يواجهون جوعا شديدا.