وزير التعليم العالي: الفترة المقبلة ستشهد دمج برامج الإبداع والابتكار في الجامعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الفترة المقبلة ستشهد دمج برامج الإبداع والابتكار في جميع الجامعات لتشجيع الطلاب عليها إلى جانب تدريب أعضاء هيئة التدريس على إدخال هذا المفهوم في العملية التعليمية.

وقال وزير التعليم العالي - خلال اللقاء الصحفي الأول الذي عقده، اليوم السبت، بعد توليه مهام الوزارة - إنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك شراكات مع القطاع الصناعي والخاص لتأهيل الطلاب للدخول إلى سوق العمل وتدريبهم على ريادة الأعمال منذ اليوم الأول لدخولهم الجامعة.

وأضاف انه سيتم رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس للعمل ضمن برامج بينية تخدم خطط التنمية في الدولة مثل مشاكل الطاقة،البيئة، والصحة إلى جانب التدريب على الفهم الجيد لسوق العمل.

وأشار عاشور إلى أهمية بناء قدرات شباب الباحثين عن طريق تدريبهم على أحدث التقنيات العلمية؛ وذلك من خلال الاحتكاك بالمدارس العلمية المُتقدمة، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدة من أهم توجهات الدولة المصرية.

وأوضح أن هناك أولوية للمشروعات البحثية التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتلبية أحتياجات الدولة التنموية في مختلف المجالات.