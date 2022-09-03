 الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في هيرات الأفغانية - بوابة الشروق
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الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في هيرات الأفغانية

أ ش أ
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 9:16 م | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 9:16 م

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة "هيرات" الأفغانية؛ وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السبت - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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