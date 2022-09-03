ضبط 18 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية موسعة، وتمكنت الحملة من ضبط 18 عاطلا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.



وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.



وأسفرت الحملة، عن ضبط 18 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و810 جرامات من مخدر الهيروين، و95 جراما من مخدر الحشيش، و250 جراما من مخدر البانجو، و65 جراما من مخدر الأيس، و290 جراما من مخدر البودر، و125 جراما من مخدر الاستروكس، و300 قرص مخدر متنوع.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.