 رئيس وزراء باكستان يشدد على الدعم الحكومي لإقليم السند فى جهود الإغاثة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء باكستان يشدد على الدعم الحكومي لإقليم السند فى جهود الإغاثة

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
(د ب أ)
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 10:19 م

طمأن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف رئيس وزراء إقليم السند سيد مراد علي شاه اليوم السبت إلى وجود دعم شامل من الحكومة الاتحادية لجهود الإغاثة والإصلاح لصالح الأشخاص المتضررين جراء الفيضانات.

وتم إطلاع رئيس الوزراء في محادثة هاتفية بأحدث جهود الإغاثة والإصلاح لصالح الأشخاص المتضررين جراء الفيضانات بالإقليم ، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وشدد شريف على عدم ادخار أي جهد لدعم ضحايا الفيضانات كما أعرب عن تقديره لجهود رئيس وزراء السند وحكومته في أنشطة الإغاثة والإصلاح.

وأعرب مراد علي شاه عن امتنانه لرئيس الوزراء والحكومة الاتحادية وأكد أنهم لن يخيبوا آمال المتضريين فى إغاثتهم للتغلب على آثار الفيضانات .

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