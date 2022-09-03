روسيا: لا نصدق أن الأبحاث البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا ذات طبيعة سلمية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن موسكو لا تُصدق الضمانات الأمريكية حول الطبيعة السلمية للأبحاث البيولوجية التي تُجريها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقال رئيس القوات البيولوجية والكيماوية والإشعاعية في الجيش الروسي إيجور كيريلوف - بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "بعد مجموعة الوعود الكاذبة لدول الغرب حول التوسع الشرقي لحلف الناتو، لا يمكننا الوثوق في كلمة الولايات المتحدة حول الطبيعة السلمية للأبحاث البيولوجية التي يُجريها البنتاجون".

وأضاف كيريلوف "أن الأبحاث البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا لا تهتم بالمشكلات المُلحة في نظام الرعاية الصحية الأوكراني، لكنها تهدف إلى دراسة مُسببات الأمراض التي يمكن أن تستخدم كانتشار طبيعي للأمراض".

وأوضح قائلا "أوكرانيا أجرت بحثًا اشتمل على مخاطر غير محددة، على أفراد عسكريين وأخفت أيضًا هويات المشاركين في التجارب".

وأشار إلى أنه يجب تحليل الآثار الضمنية على الحياة والصحة، وفقاً للقرار الذي وقعه رئيس لجنة الأخلاقيات بمركز الصحة العامة الأوكراني في 12 يونيو 2019 في إطار المشروع المذكور، والذي ينص على أنه "يجب إبلاغ لجنة الأخلاقيات البيولوجية الأمريكية بعد 72 ساعة من أي حادث، والحوادث الخطيرة، بما في ذلك الوفاة خلال الاختبار والتي يجب الإبلاغ عنها في غضون 24 ساعة".

وكانت روسيا قد طالبت الولايات المتحدة بتقديم أدلة لتفسير طبيعة تجاربها البيولوجية في أوكرانيا، وذلك بعد أن اكتشف الجيش الروسي تواجدًا أمريكيًا في عدد من المعامل ومراكز الأبحاث خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.