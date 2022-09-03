رئيس مياه البحيرة يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وفد الاتحاد الأوروبي لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والممولة من الاتحاد الأوروبي.



وبلغ عدد مشروعات البرنامج نحو 12 مشروعًا بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه تقريبا، وذلك لخدمة أكثر من مليون مواطن بالمحافظة.



واستعرض المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الاتحاد الأوروبي بنطاق محافظة البحيرة.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء والاستفادة من 10 مشروعات بمناطق "دمنهور، شبراخيت، المحمودية، وأبوحمص"؛ ما ساهم في تحسين ضغوط مياه الشرب داخل مدينة دمنهور والتغلب على مشكلات ضعف ضغط المياه بتلك المناطق، والقضاء على مشاكل الطفح بشوارع مدينة دمنهور وشبراخيت والمحمودية.



وأشار إلى أن المشروعات المتبقية أوشكت على الانتهاء بنسب تنفيذ بلغت نحو 95% منها تطوير وزيادة الطاقة الكلية لمحطة معالجة صرف صحي منشية الحرية، وزيادة الطاقة الكلية لمحطة مياه منية السعيد بنسبة 80%.



وأشاد وفد الاتحاد الأوروبي بأداء الشركة ومستوى تنفيذ المشروعات بنطاق محافظة البحيرة وفقا للمواصفات العالمية والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والآثار الإيجابية الواضحة في تحسين الخدمات من مياه الشرب والصرف الصحي.