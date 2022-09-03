8 سبتمبر حفل توقيع رواية أبو قردان لهشام أبو النجا

يقام في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس 8 سبتمبر، حفل توقيع رواية " أبو قردان" للدكتور هشام أبو النجا والصادرة عن دار الفاروق للاستثمارات الثقافية.

يدير اللقاء الناقد الدكتور أسامة أبو طالب، ويناقش المؤلف، الكاتب الصحفي محمد حسن الألفي.

رواية أبو قردان تدور أحداثها في القرية التي جرى فيها تصوير فيلم الأرض الشهير بطولة الفنان القدير محمود المليجي حيث ترصد الكثير والتناقضات والتحولات التي شهدتها هذه القرية في سياق سردي متقن وكيف كان الفلاح المصري قديما على استعداد من أجل أن يضحي بحياته كى تبقى أرضه التي كانت بالنسبة له مصدر الحياة كالماء بالنسبة للسمك وما حدث بعد ذلك حيث أصبح على استعداد للهجرة من وطنه حيث أصبح يلهث خلف سراب ويعيش في حالة من " التوهان" التي ترصدها الرواية بشكل واضح.

تحمل الرواية صرخة تدعو إلى التمسك بالجذور وبزراعة الأرض التي كانت مصدر خير لمصر على مدار مئات السنين كما ترصد الأعمار التي تضيع خلف أحلام لاتتحقق عبر تيه الهجرة خلف سراب خادع يحسبه الظمآن ماء قبل أن يفيق على الحقيقة المرة في نهاية الطريق.

والدكتور هشام أبو النجا يعمل طبيبا، وصدر له عملين من قبل هما روايتي حضرة السلطان وحلم ماجي.