مقتل وإصابة عدة أطفال جراء انفجارات في أوكرانيا

قال مسؤولون محليون أوكرانيون، اليوم السبت، إن عدة أطفال في أوكرانيا قتلوا وجرحوا جراء الهجمات الروسية والإهمال في التعامل مع الذخيرة.



وقال الحاكم العسكري لبلدة زيلينودولسك الواقعة في منطقة دنيبروبتروفسك، فالنتين ريسنيتشينكو، على تطبيق تليجرام: "قتل الروس طفلا يبلغ من العمر 9 أعوام في البلدة ".



وتابع بالقول "أصيب حوالي 10 أشخاص في الهجمات الصاروخية، بإصابات معظمها خطيرة.



كما استهدفت هجمات صاروخية أيضا منطقة ميكولاييف في جنوبى أوكرانيا، حيث لقى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه، بينما أصيب طفلين آخرين وأربعة بالغين.



وفي شمال أوكرانيا، وتحديدا في منطقة تشيرنيهيف، أبلغت السلطات أيضًا عن العديد من هجمات المدفعية الروسية، والتي تسببت في أضرار بالغة بالمباني هناك.