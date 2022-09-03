توفي المخرج علي عبدالخالق، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 78 عاما، في مستشفى المعادي العسكري، الذي نقل إليه منذ نحو شهر بعد تدهور صحته لحد كبير بسبب مرض السرطان.

ولد علي عبدالخالق بالقاهرة عام 1944، ونشأ محبا للفن متعلقا به؛ حيث كان والده عبدالخالق صالح من الوجوه البارزة في سينما الخمسينيات وبداية الستينيات.

تخرج عبدالخالق في معهد السينما، ليسلك طريق الإخراج للأفلام التسجيلية القصيرة، التي تناول أحدها قضايا وطنية، وهو فيلم "السويس مدينتي"؛ لينال عنه إشادات وتقدير وقتها، ويعزز ذلك من رؤيته وتركيزه على القضية الوطنية.

وكانت أولى محطاته مع السينما الروائية بفيلم "أغنية على الممر"، الذي ترتكز أحداثه على الفترة التي تلت نكسة يونيو، وأبطال قصته مجموعة من المجندين تم حصارهم في ممر عسكري، ليروي كل منهم آلامه في تلك اللحظات العصيبة، ولهذا الفيلم ذكريات خاصة لدى عبدالخالق، رواها في حوار صحفي لجريدة الأهرام.

قال عبدالخالق في حواره: "فكرة فيلم (أغنية على الممر) فى لحظة لن أنساها، حينما شاهدت على غلاف مجلة التايم الإنجليزية صورة أتذكرها جيدا، تُصور مصر صحراء وبها جندى مصرى عاري، لتصور هزيمتنا أمام الجيش الإسرائيلى".

وأضاف: "فكرت فى تقديم عمل يوضح الحقيقة، ويؤكد أن الجيش المصرى لا يهرب أبدا وجنوده نموذج للبطولة والبسالة على مر العصور ولديه بطولات عظيمة لابد من تجسيدها، وتمنيت تقديم ذلك فى فيلم سينمائى لكشف الحقيقة، وبدأت في عمل فيلم تسجيلى عن الجنود، وذهبت لتصويره في السويس، وحقق نجاحا كبيرا وعبر عن مكنون ما بداخلى".