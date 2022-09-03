علق وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، على مشكلة انبعاث روائح كريهة من مرفأ بيروت على مدار ثلاثة الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن ياسين قوله: "نعمل منذ 9 أيام دون توقف لنتمكن من الوصول للحبوب عبر تبريدها وإزالة الردميات ليتم معالجتها بإشراف خبراء وعلماء".

وأضاف: "الخطة وضعت ونشرت وبدأ العمل بها منذ اليوم الثاني من سقوط الصوامع الشمالية، يمكن العودة إليها فهي منشورة في كل المواقع، وكما أشرت سابقا، دائما منفتح للتعاون البناء".

جاءت تصريحات ياسين بعدما غردت النائبة نجاة عون صليبا عبر تويتر، قائلة: "للأسف منذ 3 أيام تفوح روائح كريهة في بيروت نتيجة الحرائق في الاهراءات، ما زلنا بانتظار الخطة لحل هذا الموضوع، لأن ما يحصل جريمة جماعية غير مقبولة".

وفي وقت سابق، اتخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرارا، يوم 17 أغسطس، بهدم الجزء الشمالي لأهراءات (صوامع) مرفأ بيروت والإبقاء على الجزء الجنوبي "معلما شاهدا على جريمة بيروت"، بالإضافة إلى إخماد الحريق المستمر منذ 36 يوما.

وعلى ضوء اجتماع ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين والنائبين نجاة عون صليبا وملحم خلف، في السراي الحكومي، اتخذ قرار هدم الجزء الشمالي وتعديل المرسوم الوزاري الذي صدر سابقا ونص على هدم الأهراءات كاملة، بهدم جزئي للجزء الشمالي والإبقاء على الجزء الجنوبي.