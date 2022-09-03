الرئيس الصومالي يدين بشدة هجمات مليشيات الشباب ويدعو إلى التوحد ضد الإرهاب

أدان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بشدة الهجمات الإرهابية التي قامت بها مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين ذبحوا مدنيين صوماليين كانوا في طريقهم لممارسة حياتهم اليومية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الرئيس الصومالي قوله "إن الأعمال الإرهابية الشنيعة التي ينفذها العدو الإرهابي ضد المدنيين لا أساس لها في الدين الإسلامي والوطنية والثقافة السليمة، وهي مثال على العداء الذي يبدونه تجاه الشعب الصومالي".. مضيفا "أن تمرد مليشيات الشباب لا يسمح للشعب الصومالي بالعيش والسلام والاستقرار والأمن، بل يحاولون ترهيب وإراقة دماء المواطنين وسرقة ممتلكاتهم وتدمير آبارهم".

ودعا الشعب الصومالي إلى المساندة والدعم الكامل للقوات المسلحة الباسلة في محاربة هذه المجموعة الإرهابية، والطريقة الوحيدة لهزيمتهم هي الوقوف معًا والتوحد في الحرب ضدهم.. مؤكدا أن الشعب الصومالي والحكومة يعملان سويًا لاتخاذ إجراءات فورية ومشتركة لاستهداف إرهابيي الشباب لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق المدنيين الذين قتلوا في منطقة "هيران" والبلد بشكل عام.

وكان 17 مدنيا قد قُتلوا وأُصيب آخرون، في وقت سابق من اليوم، جراء هجوم إرهابي نفذته عناصر ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد مركبات نقل ركاب جماعي بإقليم "هيران" وسط الصومال.