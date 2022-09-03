موسكو: كييف تكبدت خسائر فادحة في هجومها المضاد جنوبي أوكرانيا

زعمت موسكو، اليوم السبت، أن الهجوم الأوكراني المضاد لطرد القوات الروسية من جنوب البلاد، مستمر، لكن يأتي بتكلفة باهظة للقوات الأوكرانية.



وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن "النظام" في كييف يواصل محاولته غير الناجحة لإعادة السيطرة على المنطقة الواقعة بين مدينتي "ميكولايف" و"كريفي ريه".



وقالت الوزارة إن أوكرانيا خسرت 23 دبابة و27 مركبة قتالية، بالإضافة إلى أكثر من 230 جنديا أمس الجمعة.



ولا يصدر الجيش الأوكراني نفسه سوى القليل من المعلومات حول التقدم في الهجوم المضاد، الذي شنه في مطلع الأسبوع.



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت كييف عن مقتل أكثر من 49 ألف جندي روسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.



ويتعذر التحقق من المعلومات التي يصدرها الطرفان المتحاربان.