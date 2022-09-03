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قالت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، إن الشرطة اعتقلت نائبة في البرلمان مؤيدة للأكراد ومطلوبة بتهم مزعومة تتصل بالإرهاب، وذلك بعد مرور شهور على رفع الحصانة عنها.

وكان البرلمان التركي قد رفع الحصانة عن سمرا جوزيل في مارس الماضي، بسبب صورة التُقطت لها مع عضو في حزب العمال الكردستاني، وصدر قرار بضبطها وإحضارها بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية، إن الشرطة ألقت القبض على النائبة في سيارة في إسطنبول وكانت تحمل أوراق هوية مزورة، كما كان بصحبتها شخصان أحدهما له سوابق في تهريب المهاجرين والآخر في الدعاية للإرهاب.

وأضافت الوزارة أن السيارة كانت متوجهة إلى إقليم أدرنة التركي المتاخم لليونان وبلغاريا.

ولم يصدر بعد تعليق عن حزب الشعوب الديمقراطي.

وكثيراً ما اتهم حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية الحليف له حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

وحوكم الآلاف من أعضاء الحزب بتهم مماثلة في السنوات الماضية، وينفي الحزب أي صلة له بالإرهاب.

كما يواجه حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، دعوى قضائية تطالب بحظره بسبب صلاته المزعومة بحزب العمال الكردستاني. ويقول الحزب إن الدعوى تهدف إلى حله.

ويقول منتقدون إن القضاء التركي ينفذ إرادة أردوغان وحزبه بعد حكم يزداد سلطوية على مدى عقدين. وتنفي الحكومة التركية ذلك وتقول إن القضاء مستقل.