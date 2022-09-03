موسكو تدعو لعقد اجتماع معاهدة جنيف لحظر الأسلحة لبحث عدم امتثال واشنطن وكييف للمعاهدة

دعت وزارة الدفاع الروسية إلى عقد اجتماع للدول الأعضاء في معاهدة جنيف لحظر الأسلحة البيولوجية؛ لبحث ما وصفته بأنه "عدم امتثال من الولايات المتحدة وأوكرانيا" للمعاهدة الدولية المذكورة.

وقال قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية إيجور كيريلوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إن الاجتماع سيُعقَد الأسبوع المقبل بمبادرة من روسيا، وسيتم خلاله "تقديم أدلة موثقة على انتهاكات الولايات المتحدة وأوكرانيا للمادتين الأولى والرابعة من المعاهدة".

وحث كيريلوف المنظمات المسؤولة عن تنفيذ المعاهدة والمجتمع الدولي على "الانتباه إلى عدد من التهديدات البيولوجية، أهمها ما يحدث على مقربة من حدود روسيا، حيث يوجد أكثر من 50 مختبرًا جرى تحديثه من قبل الولايات المتحدة ويقع تحت إشراف وزارة الدفاع الأمريكية".

وأوضح أنه وفقًا لوزارة الخارجية الصينية، تشرف وزارة الدفاع الأمريكية على 336 مختبرًا بيولوجيًا في 30 دولة في العالم، متهمًا هذه المختبرات بممارسة أنشطة رافقها تدهور في الوضع الوبائي، بالإضافة إلى ظهور أمراض معدية غير نمطية في منطقة معينة.

ورأى أنه منذ عام 2010، سجلت روسيا في المناطق المتاخمة للحدود الأوكرانية زيادة في الإصابة بداء "البروسيلات"، و"حمى كونجو القرم"، و"حمى غرب النيل"، و"حمى الخنازير الإفريقية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق، اليوم السبت، بأن موسكو لا تُصدق الضمانات الأمريكية حول الطبيعة السلمية للأبحاث البيولوجية التي تُجريها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).