اعتدنا سماع لقب «بيزنس مان» وربما «بيزنس وومن»، في إشارة إلى رجال الأعمال من الجنسين، ولكن هل هناك بيزنس للأطفال والمراهقين؟ وهل إذا اهتم الطفل بإدارة الأعمال ومفاهيم التسويق والتجارة.. يمكن أن يغير مساره المستقبلي؟

هذا السؤال الذي طرحه أحمد السيد، صاحب مبادرة «Business 4 Teens» أو بيزنس للمراهقين، والتي تستهدف الأطفال والشباب من الجنسين في عمر من 12 إلى 17 عامًا؛ من أجل تزويدهم بعلوم السوق والتجارة والتسويق؛ وتأهيلهم في المرحلة ما قبل الجامعية؛ لاختيار المستقبل الأكاديمي والعملي.

«الشروق» التقت صاحب المبادرة، الذي روى أن البداية كانت من حوار مع ابنه، موضحًا: «قلت له ذاكر علشان مستقبلك؛ وفاجئني بسؤال إيه علاقة المادة الدراسية بالمستقبل»، لافتًا إلى أن هذا السؤال ظل يشغل تفكيره حتى كانت الإجابة في مبادرة «Business 4 Teen».

أحمد السيد، الذي درس اللغة الإنجليزية وتخرج في كلية الآداب، لم يكتف بالمادة الأكاديمية فقط، بل درس علم النفس السلوكي، ثم استكمل دراسته في إدارة الأعمال بالخارج، ليدرج قيمة المواد التجارية والعلوم التسويقية، بالإضافة إلى المهارات الشخصية والسلوكية.

Business 4 Teens، مبادرة أطلقت في 2019، وخدمت حوالي 50 طفلا وطفلة، وتستهدف بشكل أساسي تأهيل المراهقين لسوق العمل، وإمدادهم بالمعلومات والمواد العملية التي لا توفرها الدولة والمناهج التعليمية، مثل مهارات التحدث والعرض، والتفكير الإبداعي، وإدارة الوقت، وإدارة الغضب، وتحليل الذات، واستكشاف السوق، وأسس التسويق.

يضيف أحمد السيد: «في حياتي اليومية أتعامل مع كثير من الشباب الذي يعملون في غير تخصصهم الدراسي؛ ما يؤكد وجود فجوة كبيرة بين المناهج الدراسية وسوق العمل، وهذا هدف المبادرة نحاول سد الفجوة بشكل غير رسمي، ومساعدة الأطفال في استكشاف ميولهم وذواتهم، حتى يستطيعوا توجيه المواد الأكاديمية في صناعة مستقبلهم».

وأوضح أن التعليم الأكاديمي يستهدف تزويد الطلاب بـالمعلومات والمعرفة؛ أما المبادرة تحاول إكمال المنظومة عن طريق تزويدهم بالأسس «السلوكية والمهارية»؛ مثل مهارات تنظيم الوقت، والتفكير الإبداعي والابتكار، وإدارة الغضب، والذكاء العاطفي.

وأكد أن الهدف الأسمى من المبادرة، هو تغيير عقلية المراهق وتهيئته لسوق العمل، قائلا: «نسعى لتغيير ثقافة الطفل المراهق من اللهو واللعب إلى العمل والمسؤولية، ونمده أيضًا بضرورة استغلال نقاط قوته ونساعده على استكشاف ذاته؛ فعلى سبيل المثال من يجيد فن الحرف اليدوية وصناعة الحُلي؛ يمكنه توجيه هوايته في طريق التجارة والربح، وهذا هدف ضمن أهدافنا».

وعن سر استهداف أعمار 12:17 عاما، ذكر ان هذا العمر يشهد تشكل الشخصية ومراحل نضجها؛ مضيفًا: «قبل عمر الـ12 يكتسب الطفل المهارات، وبعد سن الـ17 يبدأ في التعامل ونقل مكتسباته إلى المجتمع؛ لذلك فهو العمر الأنسب لمدّه بالمعلومات، وإفادته، وتغيير نظم تفكيره».

أما المنهج الدراسي، فهو مكوّن من 20 ساعة تدمج بين العملي والنظري، تشمل «الذكاء العاطفي، ومهارات السيطرة على الغضب، وإدارة التجارة، والتفكير الإبداعي، والتسويق، وخدمة العملات، وخطوات حل المشكلات».

وأكد أن المنهج ينتهي بتطبيق عملي ومشروع على أرض الواقع، ويسبقه عصف ذهني بين أعضاء المبادرة لتحديد عوامل النجاح ونسبة الخطر، وفي النهاية يعرض الأطفال المشروعات على لجنة تحكيم تكون مكوّنة من الأهالي؛ في محاكاة لمشروع استثماري وكأنهم مستثمرين يبحثون عن التمويل، وهذا تم تطبيقه بالفعل.

وعن المشروعات المطبقة على أرض الواقع، ذكر أن المبادرة أفرزت مشروع أزياء، واكسسوارات، وتطبيق هاتف محمول، وتطبيقات ألعاب، متابعًا: «نقدم الأسس العلمية التي تفيد الجميع، مثل مهارات البحث والتفكير الإبداعي وخطوات حل المشكلات، ولكن التخصص مطلوب لموهبة كل فرد ورغباته ورحلة بحثه».

وأفاد بأن المبادرة تشمل جلسات تطوير ذات ولايف كوتش، لمساعدة الأطفال على استكشاف ذواتهم، وتقويم سلوكهم، فضلا عن مدهم بنماذج تسويقية حقيقية من أرض الواقع، مثل ما حدث لشركة نوكيا من تراجع، بالإضافة إلى العديد من التجارب الناجحة الأخرى.

وأوصى صاحب المبادرة، بضرورة البحث في تطوير المناهج الدراسية، والبحث عن المحتوى الجديد لا مجرد وسيلة الإيصال، قائلأ: «لابد من تطبيق مواد مثل إدارة الوقت، والذكاء العاطفي، وإدارة الغضب، وتطوير الذات»، مشيدًا بمناهج المدارس الدولية التي تنعكس بالإيجاب على أصحابها.

واستكمل: «العلوم المتخصصة وحدها لا تكفي.. يجب أستغلال مهارات هذا الجيل»، مشيدًا بالتطور التكنولوجي الذي مكّن أبناء الجيل الحالي من البحث والإطلاع والتسويق.