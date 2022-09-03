المخرج وائل رمضان: فيلم كازي روز يقدم صورة حقيقية للواقع السوري بدون تجميل

قال الممثل والمخرج وائل رمضان، إن فيلم "كازي روز"، يجمع شخصيات متنوعة ثقافيا وفكريا ومن فئات اجتماعية مختلفة، مشيرا إلى أنه سعى من خلال تجربته الإخراجية في هذا العمل إلى تطوير الحالة السينمائية واستعادة الشغف والحب الجماهيري بعدما فقدت جزءا كبيرا من ألقها.

وأكد على استمرار عرض الفيلم في دمشق وحلب وأن أهم ميزة فيه أنه يلامس هم المواطن ويعكس الواقع بصورة حقيقية بعيدا عن التصنع والتجميل.

والفيلم الذي أخرجه الفنان وائل رمضان، كتب له السيناريو والحوار الفنانة سلاف فواخرجي، وبدأ عرضه أول أمس في دور العرض السورية.

وجاء بتعاون فني مع الفنانة سلاف فواخرجي وشادي علي، وتدور أحداثه في أحد مطاعم دمشق ضمن إطار من التشويق ويصور أشخاصا من طبقات وفئات متعددة يتعرضون لظرف خلال وجودهم في المطعم حيث يتسلل الخوف بينهم ويختلفون تارة وأخرى يتقاربون لتسقط الأقنعة في اللحظات الأخيرة من حياتهم.

والفيلم يشارك في بطولته فايز قزق وميرنا شلفون ويزن خليل وجيني إسبر وبشار إسماعيل وجمال العلي وأندريه اسكاف وطارق مرعشلي ووائل زيدان والقديرة هدى شعراوي ووفاء موصللي ومصطفى المصطفى ومريم علي وسليمان رزق وفرح خضر وغسان عزل ومازن عباس وأسامة السيد يوسف وحنان اللولو ورضوان القنطار وحمزة رمضان.