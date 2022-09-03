العراق: طرق سير زوار الأربعينية مؤمنة

أكدت قيادة العمليات العراقية في البصرة، اليوم السبت، أن طرق سير زوار الأربعينية مؤمنة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم عن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي الماجدي، قوله: "القوات الأمنية أمنت طرق سير زوار الأربعينية والمواكب الحسينية من أطراف المحافظة حتى شمالها في القرنة والمدينة باتجاه كربلاء المقدسة".

وبدأت جموع الزائرين في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية السير تجاه كربلاء لإحياء مراسم زيارة الأربعينية (يوم 20 من شهر صفر، والذي يوافق مرور 40 يومًا على مقتل الإمام الحسين بن علي) وسط إجراءات أمنية وخدمية على طول الطريق المؤدي إلى المحافظة.