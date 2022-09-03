روسيا تسجل 51 ألف إصابة بكورونا

أعلن فريق العمل الحكومي المعنى بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة يومية جديدة بكورونا، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي.



وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم رصد 51 ألفاً و699 إصابة في جميع أنحاء روسيا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ 9 مارس الماضي، وفقا لوكالة رويترز.



وتجاوزت الإصابات اليومية في روسيا بالمرض أكثر من 50 ألفاً الجمعة لأول مرة منذ نحو 6 أشهر.



وارتفعت الإصابات في شهري يوليو وأغسطس الماضيين مع انتشار متحورات جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.



وقال فريق العمل إنه تم تسجيل 92 وفاة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وكانت روسيا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة من حيث الزيادة في متوسط عدد الوفيات المعتاد، إذ تجنب الكرملين إلى حد كبير فرض قيود صارمة بعد إغلاق قصير في أبريل 2020، بينما كان الإقبال على اللقاحات بطيئا.