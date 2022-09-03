حسام موافي: الكثيرون من مرضى السكري قد لا يشعرون بالأعراض

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حدد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، العلاقة ما بين مرض السكر والانفعال المتكرر.

وقال خلال برنامج "ربي زدني علما" على قناة "صدى البلد"، إن الكثيرين من مرضى السكري قد لا يشعرون بالأعراض ولا يعلمون أنهم مصابون بالمرض إلا فجأة.

وأضاف أن الانفعال يفضح مرض السكر ويظهره علنا، مشيرا إلى أن الجسم في حالة الانفعال يولد هرمونات ضد الأنسولين غير الطبيعي فتكشف مرض السكر.

وأوضح أن الأشخاص المحتمل إصابتهم بمرض السكر يمكن تشخيصهم من خلال حقنة الكرتزون وإجراء تحليل سكر قبل وبعد، في حالة ارتفاع السكر فإن الشخص معرض للإصابة بالمرض.