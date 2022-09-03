تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية، من كشف غموض مقتل شخص بالشرقية، وضبط مرتكبي الواقعة.

البداية بتلقي مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها شخص - مقيم بدائرة المركز- مُصاب بنزيف داخلى بالمخ وتوفي عقب وصوله ادعاء حادث سير.

وبسؤال والده قرر أنه في أثناء قيادة نجله لدراجته النارية "بدون لوحات معدنية" بأحد الطرق بدائرة المركز، وحال تخطيه إحدى السيارات اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب فـى وفاة نجله.

أسفرت الجهود عن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (فرد محلى وطلقتين لذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم على سرقة المجني عليه لعلمهم بتحركه بمبالغ مالية، وأعدوا سيارة (مضبوطة بحوزة أحدهم) والسير خلفه والاصطدام به ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابه على جانب الطريق وحدوث إصابته التى أودت بحياته، وقاموا بسرقة (مبلغ مالى) كان بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.