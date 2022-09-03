محافظ المنوفية يتابع الأعمال التحضيرية لرصف طريقين ضمن حياة كريمة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، أعمال الرصف والتطوير بشارع بورسعيد بمركز ومدينة أشمون؛ للوقوف على آخر المستجدات وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

وقال رئيس مدينة اشمون، إنه جار وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالشارع بطول 1300 متر كونه طريق حيوي وهام بالمدينة، مشيراً إلى الانتهاء من رصف شارع الجامعة بطول 1400 متر بداية من وحدة مرور أشمون وحتى مزلقان السكة الحديد، يأتي هذا في إطار المتابعات الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بقطاع الطرق كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، إلى أنه تم متابعة أعمال الإحلال والتجديد لشبكات وخطوط المياه بشارع المدارس بطول 540 مترا والطريق الدائري بطول 880 مترا، وتم تغير خطوط المياه المتهالكة ومراجعة الوصلات تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، موضحا أن قطاع الرصف بمدينة أشمون قد شهد طفرة كبيرة من خلال الانتهاء من رصف 10 شوارع بنطاق المدينة والتي ستساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء استكمال أعمال فرد طبقة السن بطريق 25 الشهداء / العراقية بطول 7 كيلو مترات، فضلا عن متابعة أعمال تسوية طبقة الأساس بشارع داير الناحية بقرية سلامون قبلي بنطاق الوحدة المحلية بكفر عشما وذلك عقب الانتهاء من توصي المرافق من "صرف صحي، وغاز طبيعي، واتصالات، وكهرباء" ومتابعة الأعمال التمهيدية لرصف طريق 88 " الشهداء / دنشواي"، ومتابعة الأعمال التمهيدية والتطوير بطريق 16 مزلقانا "العراقية /سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر" بطول 23 كيلو مترا كونه طريق حيوي يربط مركزى الشهداء وتلا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع رئيس المدينة، الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري بقرية العراقية المقام على تغطية ترعة منية الواط على مساحة ٥٦٠ مترا، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء السوق الحضاري بقرية سلامون قبلي، حيث يتم تخشيب السقف بالمبنى الإداري بالسوق المقام على تغطية ترعة الفيل بمساحة ٥٧٠ مترا.

وفي مركز السادات، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال رصف الطريق الإقليمي كفر داود / السادات عقب الانتهاء من أعمال صيانتة بداية من كوبري كفر داود العلوي الإسعاف وحتى مدخل عزبة ناصف بكفر داود وذلك بإستخدام تقنية (FDR) تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، مؤكدا على الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء والالتزام بالمواصفات الفنية المقررة كونه طريق حيوي وهام.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، استكمال أعمال الرصف بشارع "24" الحربي بكفر عليم بطول 500 متر، حيث جار فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق وتوسعته اتجاهين وإنشاء أرصفة جانبية وبلاعات أمطار وجزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية حديثة، فضلا عن متابعة أعمال تركيب البلدورات و بلاط الانترلوك بجوار الكوبري اتجاه طنطا لإضفاء مظهر جمالياً وحضاريا.

كما تابع رئيس المدينة، أعمال إنشاء الممشى الجديد بطول ترعة ديا الكوم المغطاة بمساحة إجمالية تقدر بـ400 متر وذلك لخلق متنفسا هاماً ومتنزهاً رئيسياً لأهالي المدينة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال فرد طبقة السن بطريق (منوف / الحامول)؛ تمهيدا لأعمال الرصف فضلا عن متابعة أعمال التشطيبات النهائية لتطوير ورفع كفاءة نفق السكة الحديد من تركيب بلاط البازلت وصب الأرضية وتركيب شبكة صرف للقضاء على تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودهم في المتابعة الميدانية لأعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نهو الأعمال وفقا للتوقيتات المقررة؛ وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفي.