زيلينسكي: روسيا تعد «ضربة حاسمة» في حرب الطاقة على أوروبا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بشن حرب طاقة ودعا إلى المزيد من الوحدة في أوروبا.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية عبر الفيديو مساء اليوم السبت: "تحاول روسيا في هذه الأيام زيادة الضغط على أوروبا فيما يتعلق بالطاقة، لقد توقف ضخ الغاز عبر نورد ستريم تماما. ترغب روسيا في تدمير الحياة اليومية لكل أوروبي، في كل دول قارتنا".

وذكر أن الهدف من ذلك هو إضعاف دول أوروبا وترهيبها، وأن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح إلى جانب الدبابات والصواريخ. وأضاف زيلينسكي أن روسيا تعد "ضربة حاسمة" في الشتاء المقبل في قطاع الطاقة، وأنه لن يتمكن من المساعدة في مكافحة هذا إلى مستوى أكبر من الترابط.

وترجع خلفية الاتهامات إلى أن شركة جازبروم لم تستأنف ضخ الغاز إلى ألمانيا صباح اليوم عبر خط نورد ستريم 1، على النقيض من الخطط السابقة. وبررت شركة الطاقة الروسية هذا بتسرب مزعوم في محطة الضغط في بورتوفايا.

وأدان زيلينسكي إصابة عدة أطفال في عرض عسكري في تشيرنيهيف. ووصف الحادث بأنه "غير مقبول" وتعهد بمعاقبة الجناة المسؤولين عن الإهمال خلال العرض.