تايلاند تسجل 1942 إصابة و23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 1942 إصابة و23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم السبت



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 1643 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.



ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و656 ألفا و911 حالة إصابة، من بينها مليونان و433 ألفا و476 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و607 آلاف و813 بشكل كامل حتى الآن.



وبلغت حصيلة الوفيات 32 ألفا و375 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و677 حتى الآن هذا العام