 أمير مرتضى: زيزو جدد 3 مواسم بدون شرط جزائي.. وفضل الزمالك على أوروبا - بوابة الشروق
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أمير مرتضى: زيزو جدد 3 مواسم بدون شرط جزائي.. وفضل الزمالك على أوروبا

إبراهيم سعيد
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 2:29 ص | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 2:49 ص

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن تجديد أحمد سيد زيزو نجم الفريق، الذي أعلنه مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة الزمالك: «من البداية اتفقنا أن نعمل على كل الملفات القديمة لحلها، ونجحنا في حل أكثر من 90% من المشاكل، سواء وقف القيد أو العقود المنتهية أو المشاكل الفنية والإدارية والمالية».

وأضاف: «كل ذلك توج بالدوري والكأس، وأنا سعيد بما وصل إليه زيزو واحتفاظنا به بعقد يمتد لـ 3 سنوات دون شرط جزائي، وزيزو تحدث عن الشرط الجزائي السابق وقال إنه كان بسبب اللجان المتتابعة وعدم الاستقرار الإداري في النادي».

وواصل: «أشكر زيزو على رغبته في الاستمرار رغم أنه لاعب مطلوب في أوروبا والخليج، الزمالك هو المكان الذي توج فيه بالبطولات وانضم للمنتخب من خلاله وأحبه الجمهور فيه، كل شيء في تاريخ زيزو يرتبط بالزمالك ونحن أيضا نرتبط به».

وأتم: «أشكر والده على الحفاظ عليه وعلى حرصه المستمر، وأشكر جمهور الزمالك على الوعي والدعم الدائم».


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