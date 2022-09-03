السفير الأمريكي لدى ليبيا يؤكد أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس

أكد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها.

وقال السفير نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم: "في مكالمة بتاريخ الثالث من سبتمبر الجاري مع فتحي باشاغا عقب اجتماعاته المهمة في تركيا، ناقشنا أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها".

وشدد نورلاند على "الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا".

ويدور في ليبيا خلاف حكومي بدأ منذ مارس الماضي بين، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وفتحي باشاغا، المكلف برئاسة حكومة جديدة من قبل مجلس النواب.

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، فيما يصر باشاغا على استلام مهامه، معتبرا حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

وشهدت العاصمة طرابلس يوم السبت الماضي وأمس الجمعة اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة تتبع وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الدبيبة، وأخرى مساندة لحكومة باشاغا أدت إلى مقتل 32 شخصا بينهم مدنيون، وإصابة العشرات وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.