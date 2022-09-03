 باكستان: 251 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
السبت 3 سبتمبر 2022 9:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

باكستان: 251 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

د ب أ
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 9:25 ص
أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة في إسلام آباد، صباح اليوم السبت، أن باكستان سجلت أربع حالات وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت بذلك حالات الوفاة بسبب الفيروس في البلاد إلى 30 ألفا و588 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

كما سجلت البلاد 251 حالة إصابة جديدة بسبب الفيروس.

وارتفعت بذلك حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و569 ألفا و788 حالة.

وأضاف المعهد أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء إجمالي 17 ألفا و207 اختبارات تشخيصية للكشف عن الفيروس، جاءت نتائج 251 منها إيجابية. كما بلغت نسبة الإيجابية للفيروس في البلاد 46ر1%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك