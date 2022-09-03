باكستان: 251 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة في إسلام آباد، صباح اليوم السبت، أن باكستان سجلت أربع حالات وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وارتفعت بذلك حالات الوفاة بسبب الفيروس في البلاد إلى 30 ألفا و588 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.



كما سجلت البلاد 251 حالة إصابة جديدة بسبب الفيروس.



وارتفعت بذلك حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و569 ألفا و788 حالة.



وأضاف المعهد أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء إجمالي 17 ألفا و207 اختبارات تشخيصية للكشف عن الفيروس، جاءت نتائج 251 منها إيجابية. كما بلغت نسبة الإيجابية للفيروس في البلاد 46ر1%.