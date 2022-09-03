السرطان يهاجم جين فوندا

كشفت الممثلة الأمريكية والناشطة جين فوندا، أمس، عن إصابتها بمرض سرطان الغدد الليمفاوية وأنها بدأت العلاج الكيماوى.

وقالت فوندا (84 عاما) إنها بدأت تلقى العلاج لسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين والذى قالت إنه «يمكن علاجه بنسبة كبيرة»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الممثلة الشهيرة بأدوار مثل «بارباريلا» و«9 حتى 5» و«جرايس آند فرانكى»، أنها ستخضع للعلاج الكيماوى لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بشكل جيد.

وفى منشور طويل على تطبيق انستجرام، ذكرت فوندا: «80% من المصابين بهذا المرض يعيشون، لذلك أشعر أننى سعيدة الحظ».

وفى الأعوام الأخيرة، كانت فوندا ناشطة بارزة ضد تغير المناخ. وفى فبراير 2020، أطلقت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار سلسلة من الاحتجاجات الشهرية فى كاليفورنيا لجذب الانتباه إلى أزمة المناخ.