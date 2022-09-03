القبض على مشتبه به بعد وفاة رجل تعرض لاعتداء خلال مسيرة للمثليين في ألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل يشتبه في اعتدائه بالضرب على رجل خلال مسيرة للمثليين في ألمانيا.



وتوفي الرجل، الذي يبلغ من العمر 25 عاما، متأثرا بجراحه في المستشفى صباح أمس الجمعة، بعد تدخله لحماية مجموعة من النساء خلال مسيرة للمثليين في مدينة مونستر الألمانية نهاية الأسبوع الماضي.



وأعلن الادعاء العام الألماني، اليوم السبت، أنه تم القبض على المشتبه به في محطة القطارات الرئيسية بمدينة مونستر أمس الجمعة.



وقال المدعي العام، ديرك أوليش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المتهم لم يدل بأي بيانات منذ اعتقاله.



وأمر قاضٍ بإيداع المشتبه به، 20 عاما، الحبس الاحتياطي اليوم السبت بتهمة ضرب أفضى إلى موت.



وبحسب البيانات، تدخل الضحية عندما بدأ المهاجم في إهانة مجموعة من النساء، واصفا إياهن بـ"العاهرات المثليات"، وطلب منهن "بالغروب عن وجهه"، وقام بإيماءات تهديد خلال موكب "كريستوفر ستريت داي" في مونستر يوم السبت الماضي.



وفي موكب "كريستوفر ستريت داي" يُجرى الاحتفاء بمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (مجتمع الميم)، في حدث يعود تاريخه إلى عام 1969 عندما اقتحمت الشرطة حانة في نيويورك ما أثار حركة تطالب بحقوق المثليين.



وقالت السلطات الألمانية إن "محاولات التدخل التي قام بها الشاب كانت -بحسب ما ورد- سبب الهجوم".



ووفقا للمعلومات التي نشرها ضباط التحقيق في وقت سابق، فقد الرجل توازنه قبل أن يصاب مرة أخرى في وجهه، ثم فقد وعيه وسقط على الطريق.



وكان مهاجمه قد فر سيرا على الأقدام مع فرد آخر. وتحقق الشرطة مع الأخير حاليا.