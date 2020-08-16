آلاف التشيكيين يتظاهرون في وسط العاصمة براج بسبب أزمة الطاقة

احتج عشرات الآلاف من التشيكيين في براج ضد الحكومة للمطالبة بمزيد من المساعدة الحكومية وسط ارتفاع فواتير الطاقة، في أكبر مظهر من مظاهر الاستياء العام من أسوأ أزمة لتكاليف المعيشة منذ ثلاثة عقود.

وملأ نحو 70 ألف شخص ساحة فاتسلاف (وينسيسلاس)، في وسط العاصمة التشيكية اليوم السبت، وفقا لتقديرات الشرطة، وحمل بعضهم لافتات تندد بعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويحتل التضخم في التشيك، المدفوع بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الإسكان وارتفاع أسعار الطاقة، حاليا أعلى مستوى له منذ عام 1993، ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ ذروته عند حوالي 20% في الأشهر المقبلة.

وقالت الحكومة إن المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية سيبلغ 177 مليار كورونا (7.2 مليار دولار) أو نحو 3% من الناتج الاقتصادي للبلاد.

وتشمل حزمة الإجراءات زيادات في المعاشات التقاعدية وزيادات في أجور موظفي الدولة و66 مليار كورونا في شكل دعم للطاقة.