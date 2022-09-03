3 سفراء أجانب يشاركون في مراسم وداع جثمان ميخائيل جورباتشوف

شارك سفراء الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، اليوم السبت، في مراسم وداع جثمان الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف في العاصمة الروسية موسكو.



ووضع السفير الأمريكي جون سوليفان باقة من الزهور على نعش غورباتشوف وانحنى، قبل أن يعرب عن تعازيه لأقارب آخر زعيم سوفيتي، وفق "روسيا اليوم".



كذلك وضع سفير اليابان، تويوهيسا كوزوكي، وسفير ألمانيا، جيزا أندرياس فون غاير، باقات الزهور على نعش آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، الذي وري جثمانه الثرى اليوم السبت بعد مراسم التوديع في مقبرة "نوفوديفيتشي" بموسكو.



وتوفي جورباتشوف يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 92 عاما بعد معاناة مع المرض.