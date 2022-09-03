كييف: 380 طفلا على الأقل قتلوا في الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلن مكتب النائب العام الأوكراني عبر تطبيق تليجرام، اليوم السبت، أن 380 طفلا على الأقل قتلوا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصيب 737 طفلا آخر على الأقل في نفس الفترة. وأكد مكتب النائب العام على أن تلك الأعداد أولية، وأنه من الصعب جمع بيانات من المناطق التي تحتلها روسيا، أو التي يدور فيها قتال حاليا.

وشهد إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا أغلب إصابات الأطفال بـ388 حالة، يليها خاركيف بـ204 حالات. ولحقت أضرار بما إجماليه 2328 مؤسسة تعليمية، فيما تدمر منها 280 بالكامل.

وألقت النيابة العامة باللائمة في الجرائم على روسيا بعدما غزت قوات موسكو أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات على نحو مستقل.