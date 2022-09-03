أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب في الاتجاهين.

وقال عبد الهادي، في بيان، إن أحد القطارات تعرض لعطل فني مفاجئ نتيجة رباط بأحد القطارات بين محطتي الدقي و الأوبرا بإتجاه المنيب، فتم على الفور الدفع بجميع فرق الطوارئ وإنزال الركاب على رصيف محطة الأوبرا.

وأضاف أنه تم سحب القطار وتسييره فارغا بدون ركاب إلى محطة شبرا الخيمة لدخوله ورش الصيانة، وتسبب ذلك العطل بتأخير القطارات لمدة ١٠ دقائق فقط.

وأوضح متحدث المترو أنه تم الدفع بعدد من القطارات الفارغة لسحب أي زحام قد يحدث بالمحطات، حتى عادت حركة القطارات بجميع المحطات بالخط الثاني بشكل طبيعي بالاتجاهين.

وأكد أن حركة القطارات بالخط الأول والثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتهما.

وناشد متحدث المترو الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.