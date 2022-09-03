«التصديرى لمواد البناء»: مصر تفتح أسواقا تصديرية جديدة بديلا للصين

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن توقف بعض المصانع بالصين أعطى فرصة للصادرات المصرية لدخول بعض الأسواق الخارجية الجديدة لتحل بدلا من بكين.

وأضاف جمال الدين لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: «انعكس ذلك على زيادة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام بنسبة 20% بأكثر من 600 مليون دولار، ليصل الإجمالى إلى 3.693 مليار دولار مقابل 3.080 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021».

وأرجع رئيس المجلس، أسباب زيادة الصادرات إلى ارتفاع أسعار الخامات بسبب موجة التضخم العالمية، وهو ما رفع من قيمة التصدير، إضافة إلى أن الصين لديها مشاكل فى التصدير بسبب غلق أغلب المصانع بجانب ارتفاع أسعار الشحن بسبب استمرار تفشى فيروس كورونا هناك.

وأكد أن المجلس بدأ جميع الجهود لرفع قيمة صادراتنا الخارجية، من أجل توفير الدولار فى السوق، لا سيما فى الوقت الذى تحتاج إلىه الدولة، مشيرا إلى أن قطاع مواد البناء حقق معدلات نمو تجاوز 21% منذ بداية العام ومن المتوقع زيادتها بنهاية العام.

وطالب رئيس المجلس بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة بهدف زيادة حجم الصادرات، وتشجيع الشركات على زيادة الصادرات، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها قطاع الصناعة التصديرية.

كانت صادرات الحلى والأحجار قد زادت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة ٣٠٪ لتصل إلى ٨٢٧ مليون دولار مقابل ٦٣٨ مليون دولار. وارتفعت صادرات الرخام والجرانيت خلال تلك الفترة بنسبة ٨٪ لتصل إلى ١٧١ مليون دولار مقابل ١٥٨ مليون دولار.

وصعدت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة ٣٪ لتصل إلى ٨٣ مليون دولار مقابل ٨٠ مليون دولار.. بينما تراجعت صادرات مصر من السيراميك بنسبة ١٠٪ لتصل إلى ٩٠ مليون دولار مقابل ١٠٠ مليون دولار.