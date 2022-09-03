وصول رئيس وزراء المجر إلى موسكو للمشاركة في مراسم تشييع جورباتشوف

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وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس السوفيتي الراحل ميخائيل جورباتشوف.

ويصبح أوربان بذلك واحدا من عدد قليل من الساسة الأجانب المشاركين في الجنازة، جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

يذكر أن أوربان يحتفظ بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم أوربان لوكالة أنباء "إم تي آي" المجرية الحكومية، إن رئيس الوزراء يعتزم "منح جورباتشوف التكريم الأخير وهو في نعشه".

وكانت مراسم تشييع جورباتشوف، الذي توفي الثلاثاء الماضي عن عمر 91 عاما، بدأت قبل ظهر اليوم، وبسبب الحرب اقتصر تمثيل العديد من الدول الغربية في هذه المراسم على سفرائها فقط.

وذكر متحدث باسم وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موسكو أن مئات الأشخاص اضطفوا أمام قاعة مجلس النقابات حيث تم وضع نعش جورباتشوف.

وتقع القاعة على مرمى البصر من الكرملين.

وليس من المعروف بعد ما إذا كان أوربان سيلتقي بوتين خلال وجوده في موسكو.

وكان الكرملين أعلن أن بوتين لن يشارك في الجنازة بسبب ازدحام جدول أعماله.