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رئيس المجلس الأوروبي: المفوضية بطيئة للغاية في مكافحة أسعار الغاز المرتفعة

د ب أ
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 1:39 ص | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 1:39 ص

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن المفوضية الأوروبية تتفاعل ببطء شديد مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.

وقال ميشيل لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية (طبعة نهاية الأسبوع): "لم نكتشف المشكلة اليوم فقط".

وأضاف ميشيل أن المجلس الأوروبي – أي الهيئة المكونة من 27 رئيس دولة وحكومة برئاسة ميشيل نفسه – ناقش أسعار الطاقة المرتفعة لأول مرة في أكتوبر الماضي، وقد فعل ذلك مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين.

وتابع: "لقد طلبنا من المفوضية عدة مرات طرح مقترحات ملموسة على الطاولة".

وصرح ميشيل "ارتفاع الأسعار كارثة على مواطنينا والعائلات والشركات".

وعبر عن أمله، أن تقدم المفوضية مقترحات ملموسة للتدخلات في أسواق الطاقة في غضون أيام قليلة.

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