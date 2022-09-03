السعودية: 45 ألف وافدا مخالفا بينهم 3 آلاف امرأة يخضعون لإجراءات الترحيل



أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت ضبط 14750 مخالفاً للأنظمة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن حوالي 45 ألف وافدا مخالفا، بينهم حوالي 3000 امرأة، يخضعون لإجراءات الترحيل.



وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، اليوم السبت، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في المملكة، خلال الفترة من 25 حتى 31 أغسطس الماضي أسفرت عن ضبط 14750 مخالفًا، منهم 8684 مخالفًا لنظام الإقامة، و4028 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2038 مخالفًا لنظام العمل"، وفق وكالة الانباء السعودية "واس".



وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 225 شخصا، 30% منهم يحملون الجنسية اليمنية .



وتم ضبط 22 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



وأعلنت أن "إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغوا 44974 وافدا مخالفا، منهم 42064 رجلاً، و2910 نساء" مشيرة إلى أنه "تم إحالة 33812 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2151 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10847 مخالفًا."



وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.