سموحة يتوصل لاتفاق مع طارق العشري لتدريب الفريق

توصلت إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات لاتفاق مع طارق العشري، كي يتولى تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي في الموسم المقبل، خلفًا لعبد الحميد بسيوني، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل نادي سموحة، فإن وليد عرفات عقد جلسة مع طارق العشري، مساء اليوم السبت، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه تدريب الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن سموحة التعاقد بشكل رسمي مع طارق العشري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان سموحة قد أعلن في بيان رسمي عن توجيه الشكر لعبد الحميد بسيوني وجهازه المعاون، وأنهى سموحة الدوري في المركز السادس برصيد 47 نقطة.