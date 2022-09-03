 واشنطن تتسابق مع بكين إلى جزر المحيط الهادئ - بوابة الشروق
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واشنطن تتسابق مع بكين إلى جزر المحيط الهادئ

وكالات
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 12:39 م | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 12:39 م
يتسابق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الصين من أجل الوصول السريع إلى جزر المحيط الهادئ، حيث سيستضيف زعماء جزر المحيط في اجتماع يومي 28 و29 سبتمبر في واشنطن؛ في أحدث محاولة أمريكية لتعزيز العلاقات مع المنطقة التي تسعى الصين بشكل متزايد إلى اجتذابها لصفها.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن القمة ستعكس "توسيع وتعميق تعاون الولايات المتحدة بشأن القضايا الرئيسية مثل تغير المناخ والتصدي للأوبئة الانتعاش الاقتصادي والأمن البحري وحماية البيئة وتعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادي".

وصرح مسؤول بالإدارة لرويترز، بأن البيت الأبيض دعا 12 دولة من جزر المحيط الهادي، بما في ذلك جزر سولومون، التي أبرمت في أبريل، اتفاقاً أمنياً مع الصين، مما زاد من قلق واشنطن بشأن نفوذ بكين المتزايد.

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل بشأن الدول التي أكدت حضورها القمة والتي أشارت إليها نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان بوصفها أولوية خلال رحلة إلى المنطقة في أغسطس.

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