صعوبات تواجه عملية سحب النفط من ناقلة معطوبة قبالة ساحل جبل طارق



تعرض العمل على سحب الوقود من ناقلة متوقفة بالقرب من جبل طارق لانتكاسة اليوم السبت بعد أن امتلأت غرفة محركات الناقلة "أو إس 35" بالمياه، حسبما أعلنت حكومة الإقليم.



ولم تعد المرافق الموجودة على متن الناقلة التي يبلغ طولها 128 مترا متاحة لضخ المياه، وسيستغرق تفريغ الخزانات الآن وقتا أطول مما كان مخططا له. ومن المتوقع أيضا أن يتسرب المزيد من النفط إلى البحر وإلى السواحل.



وتم سحب 250 طنا من زيت الوقود الثقيل من الناقلة المتضررة التي ترفع علم توفالو.

وكانت الناقلة تحمل إجمالي 492طنا من الوقود على متنها، عندما اصطدمت بناقلة الغاز الطبيعي المسال في ساعة متأخرة ليلة الاثنين الماضي.



وتسربت كمية كبيرة من النفط من "أو أس 35" رغم بذل جهود لمنع حدوث تسرب. وبدن الناقلة غير مستقر ويهدد بالانشطار إلى نصفين.