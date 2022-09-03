قال مسؤولان بارزان، إن الحكومة في سريلانكا وفرت مقر إقامة رسميا وأمنا للرئيس المخلوع، غوتابايا راجاباكسا، السبت، بعد عودته إلى البلاد التي فر منها في يوليو خلال اضطرابات اندلعت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وعاد الرئيس السريلانكي المخلوع، الجمعة، إلى كولومبو من منفاه في تايلاند.

وكان في استقبال راجاباكسا البالغ 73 عاما في مطار كولومبو الرئيسي، وزراء يحملون طوقا من الورد بعد سبعة أسابيع على فراره من البلاد التي عمتها تظاهرات واحتجاج حملته مسؤولية الهوة الاقتصادية، وفقا لـ"فرانس برس".

والتقى الرئيس المخلوع، مجموعة من أعضاء الحزب الحاكم والنواب في المطار قبل نقله إلى مقر الإقامة الذي خصصته له الحكومة، وقال مسؤول كبير إن راجاباكسا لم يشر إلى خططه.

وفي الساعات الأولى من 13 يوليو، فر راجاباكسا من سريلانكا بعد احتجاجات حاشدة اجتاحت كولومبو واقتحام متظاهرين غاضبين بسبب الانهيار الاقتصادي مقر إقامته الرسمي ومكتبه.

واستقال راجاباكسا بعد وصوله إلى سنغافورة، قبل أن يسافر إلى تايلاند.

ولم يرد متحدث باسم حكومة سريلانكا ولا مكتب الرئيس على الفور على رسائل بريد إلكتروني تطلب التعليق على عودة راجاباكسا، وفقا لـ"رويترز".