الهند تعلن عن مشاورات مع ألمانيا بشأن الأمم المتحدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، عن إجراء مشاورات هندية ألمانية بشأن الأمم المتحدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت الوزارة في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن ونشر اليوم السبت، أن هذه المشاورات أجريت في مدينة برلين الألمانية بين مسئولين من الوزارة والسفارة الهندية لدى برلين ومسئولين من وزارة الخارجية الألمانية.



وجاء في البيان "أن هذه المشاورات أجريت في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهند وألمانيا، وأن مسئولي البلدين تبادلا خلال المشاورات وجهات النظر بشأن نطاق واسع من القضايا المتعلقة بالأمم المتحدة والمسائل ذات الاهتمام المشترك".



وأضاف البيان "أن الجانبين أطلعا كلا منهما الآخر على أولوياتهما بالنسبة للدورة السابعة والسبعين القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وأنه تم اطلاع الجانب الألماني على مبادرات الهند خلال رئاستها القادمة لمجلس الأمن الدولي في شهر ديسمبر عام 2022".



وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على العمل معاً من أجل تسريع المفاوضات الحكومية بشأن إصلاحات مجلس الأمن الدولي بهدف تحقيق نتائج ملموسة إطار زمني محدد، وأنهما اتفقا أيضا على الاستمرار في تعميق التعاون متعدد الأطراف بشأن القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ومكافحة الإرهاب.