 مصادر دبلوماسية تستبعد وجود مبادرة عربية بشأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان - بوابة الشروق
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مصادر دبلوماسية تستبعد وجود مبادرة عربية بشأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان

بيروت - د ب أ
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 10:21 ص | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 10:21 ص

استبعدت مصادر دبلوماسية عربية مسؤولة، وجود مبادرة عربية بشأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وأشارت إلى أن "الأسرة العربية تشعر بالأسى إزاء ما بلغه الوضع في لبنان".

وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن "الاستحقاقات اللبنانية، أيّاً كان شكلها، هي شأن يعني اللبنانيين، نحن بلا أدنى شك نشعر بقلق اللبنانيين وخوفهم من الفراغ الرئاسي، ومن دعوتنا الملحّة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما أكدنا عليه لكل المسؤولين، وكذلك تشكيل حكومة تحفظ استقرار هذا البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً وعلى كل المستويات".

وأضافت: "نحن نعتبر أنّ القوى اللبنانية على اختلافها، عليها، قبل أيّ طرف خارجي، سواء أكان صديقاً أو شقيقاً، واجِب أن تقود لبنان خارج أزمته، وبناء مؤسساته وسلطاته، وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية".

وأكدت المصادر أنها تأمل أن ترى لبنان وقد بدأ يسلك طريقه نحو الخروج من هذه الأزمة، مشيرة إلى أن "الخطوة العاجلة على هذا الصعيد تكمن في مُسارعة الأخوة في لبنان إلى الاتفاق فيما بينهم على إعادة التوازن للبنان والسعي بكل جهد لإعادة انتظام مؤسساته السياسية".


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